Εύβοια

Εύβοια: νεκροί δύο άνδρες σε παραλία

Τραγωδία στην Εύβοια με τον θάνατο δύο ανθρώπων στη θάλασσα.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από πνιγμούς στην χώρα μας με ακόμα δύο άτομα να χάνουν την ζωή τους στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Λευκαντί και ένας 54χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Σουβάλας Δήμου Χαλκιδέων στην Εύβοια.