Βόλος - Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι: Ζούσε με τη νεκρή γυναίκα του για 3 μέρες μέσα στο σπίτι

Δίπλα στα άψυχα σώματα των ηλικιωμένων στεκόταν η γάτα τους.

Σοκάρει το πανελλήνιο η είδηση για το ανδρόγυνο που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του, στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το ζευγάρι βρέθηκε στο πάτωμα με την 68χρονη γυναίκα να έχει φύγει από τη ζωή και να βρίσκεται σε κατάσταση αρχικής σήψης και τον 71χρονο άνδρα δίπλα της να ξεψυχά, όταν έφτασαν οι πρώτοι συγγενείς και άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού.

Η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξει φως στα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας, που σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Γ. Καρτάλη με Ελ. Βενιζέλου στον Βόλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή τρεις περίπου ημέρες πριν εντοπιστεί το νεκρό κορμί της και ο 71χρονος άνδρας συνέχιζε τη ζωή του κανονικά, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, παρότι κυκλοφόρησε στην περιοχή. Και ο άνδρας, ξεψύχησε δίπλα στο σώμα της νεκρής γυναίκας, σαν να ήταν αγκαλιά.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα δεδομένα και τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα, στο σπίτι υπήρχε και μία γάτα, την οποία προσπάθησαν να πιάσουν οι αστυνομικοί για να μεταφερθεί για φιλοξενία σε φιλοζωικό σωματείο, όμως δεν κατέστη εφικτό, και έτσι ειδοποιήθηκαν εκπρόσωποι του Σωματείου για να την απομακρύνουν, καθώς είχε γίνει επιθετική.

