Φωτιά στη Ρόδο: Συγκλονιστική διάσωση τουρίστριας από την Πυροσβεστική (βίντεο - ντοκουμέντο)

«Σταμάτα να τους πάρουμε! Σταμάτα»! ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει πυροσβέστης.

Σκηνές χάους διαδραματίζονται στη Ρόδο, όπου χιλιάδες τουρίστες με τις βαλίτσες και τα παιδιά τους στα χέρια εγκατέλειψαν όπως όπως τα φλεγόμενα ξενοδοχεία τους.

Ένα από τα πολλά βίντεο δείχνουν τη διάσωση μιας τουρίστριας με τις βαλίτσες της από άντρες της Πυροσβεστικής στην περιοχή Κιοτάρι, ενώ οι φλόγες τους πλησιάζουν απειλητικά

«Σταμάτα να τους πάρουμε! Σταμάτα», ακούγεται να φωνάζει ένας άντρας και μετά στα αγγλικά λέει στην ξένη γυναίκα που τρέχει λαχανιασμένη «μπες μέσα, άστα εδώ (τις βαλίτσες), η ζωή σου κινδυνεύει».





