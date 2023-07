Αρκαδία

Αρκαδία - Ράλι Δημητσάνας: τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό θεατών

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα στην Δημητσάνα.

Εκτός πίστας βγήκε αγωνιστικό αυτοκίνητο σε αγώνα ράλι, στη Δημητσάνα, σήμερα (23/7) το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θεατές. Τουλάχιστον πέντε εξ αυτών διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο παιδιά. Συγκεκριμένα, ο οδηγός του οχήματος βγήκε εκτός πίστας στον αγώνα ράλι 22ης Ανάβασης Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου, στην οποία συμμετέχουν 69 οδηγοί, παρασύροντας όσους θεατές δεν πρόλαβαν ν' απομακρυνθούν. Οι πέντε τραυματίες διακομίσθηκαν στο κέντρο υγείας Δημητσάνας, αλλά ένας εξ αυτών χρειάστηκε να διακομισθεί εν συνεχεία στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη.

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερο ατύχημα, όταν ένα ακόμη αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε έναν φωτογράφο.

Με δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση, «ΕΡΤ», ο δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, τόνισε πως οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου και πως ένας εξ αυτών πήρε εξιτήριο. Ο δήμαρχος Γορτυνίας επισήμανε πως είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Η 22η Ανάβαση Δημητσάνας διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας, διεξάγεται από το Αθλητικό Σωματείο Start Line και αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

