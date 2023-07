Αχαΐα

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: Προθεσμία έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H κατάρρευση του τμήματος γέφυρας της περιμετρικής Πατρών έγινε στο 206ο χιλιόμετρο Πατρών- Πύργου με κατεύθυνση προς Πάτρα.

-

Προθεσμία για την απολογία τους πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες για την πτώση της γέφυρας στην Περιμετρική της Πάτρας. Πλέον τους βαραίνουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, καθώς αποτέλεσμα του δυστυχήματος ήταν να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν επιπλέον δώδεκα άτομα.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο ένας από τους δύο χειριστές των μηχανημάτων που βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, θα συνεχίσουν να κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι τραυματίες και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στα νοσοκομεία της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Ειδικότερα, στο Νοσοκομείο Ρίου νοσηλεύεται ο ένας χειριστής και στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» ο εργοδηγός.

Πλέον και οι 4 αντιμετωπίζουν την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία του άρθρου 286 (γ) του Ποινικού Κώδικα, περί παράβασης κανόνων οικοδομικής για ενέργειες παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπου. Την ίδια ώρα για την ανεύρεση τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα της γέφυρας που κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, συνεχίζουν οι άνδρες

H κατάρρευση του τμήματος γέφυρας της περιμετρικής Πατρών έγινε στο 206ο χιλιόμετρο Πατρών- Πύργου με κατεύθυνση προς Πάτρα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, η ομάδα Ίκαρος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και ειδικά διασωστικά οχήματα της 6ης ΕΜΑΚ με 2 διασωστικούς σκύλους.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και ήταν κλειστό με απόφαση της Διεύθυνσης της αστυνομίας Αχαΐας από την Πέμπτη 20 Ιουλίου λόγω εργασιών κατεδάφισης για την ανακατασκευή της κάτω διάβασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)