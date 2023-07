Δωδεκανήσα

Φωτιά - Κάρπαθος: Καπνός σε αποθήκη πυρομαχικών της ΔΑΝ

Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τον εντοπισμού καπνού σε αποθήκη πυρομαχικών στην ΔΑΝ της Καρπάθου.

Καρπάθου, διαπιστώθηκε ύπαρξη καπνού. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα σε αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο της Διοίκησης 'Αμυνας Νήσου (ΔΑΝ), διαπιστώθηκε ύπαρξη καπνού.

Στο σημείο βρέθηκε και ενήργησε εκτελώντας τις προβλεπόμενες ενέργειες προσωπικό του Στρατού Ξηράς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.