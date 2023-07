Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στην Κύμη

Αντιμέτωποιι με νέο μέτωπο πυρκαγιάς είναι οι πυροσβέστες στην Κύμη. Αμεση κινητοποίηση και εναέρων μέσων.

Δεύτερη φωτιά ξέσπασε στην Κύμη, μέσα σε δύο ημέρες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, λίγο μετά τις 09:30 της Πέμπτης, αντιμέτωποιι με νέο μέτωπο πυρκαγιάς είναι οι πυροσβέστες στην Κύμη.

Άμεσα δυνάμεις στάλθηκαν στην περιοχή, ενώ υπήρξε κινητοποίηση και εναέρων μέσων για ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κύμη, #Εύβοια.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Είναι η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη στην Εύβοια, παράλληλα με εκείνη στην Κάρυστο, στην επιχείρηση κατάσβεσης της οποίας έχασαν την ζωή τους οι δύο πιλότοι μας, κατά την συντριβή του Canadair.

Χθες η φωτιά στην Κύμη ξέσπασε στο χωριό Βίταλο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και ήταν και πάλι άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάνης Αρτοποιός, είπε στον ΑΝΤ1 ότι δόθηκε εντολή απο την πρώτη στιγμή να γίνουν ρίψεις νερού απο 4 αεροσκάφη, ενώ απο ξηράς έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα και κατάφεραν να προλάβουν την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις