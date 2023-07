Μαγνησία

Φωτιές - Μαγνησία: Κηδεύεται ο κτηνοτρόφος που απανθρακώθηκε για να σώσει το κοπάδι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το “τελευταίο αντίο” στον κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του μέσα στις φλόγες.

-

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται σήμερα στις 18.30 το απόγευμα ο 47χρονος κτηνοτρόφος, που έχασε τη ζωή του στη φωτιά του Αγ. Γεωργίου Φερών το μεσημέρι της Τετάρτης, στην προσπάθειά του να σώσει από τις φλόγες το κοπάδι του.

Πρόκειται για τον Δημήτριο Κουλιούφα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Φερών.

Μόλις ξέσπασε η φωτιά , ο άτυχος άνδρας πήγε στο μαντρί του και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, όμως η περιοχή φλεγόταν και ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς.

Ο 46χρονος είχε φύγει για το μαντρί του λίγη ώρα πριν αποφασιστεί η εκκένωση του χωριού Αγιος Γεώργιος Φερών.

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτό της μία γυναίκα στο Χοροστάσι Αλμυρού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Αγχίαλος: Στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου διανυκτέρευσαν εκατοντάδες κάτοικοι (εικόνες)

Φωτιές στην Μαγνησία - Κτηνοτρόφοι: Χάθηκε το 80% των ζώων!

Σιγκαπούρη: Πρώτη εκτέλεση γυναίκας μετά από 20 χρόνια