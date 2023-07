Ξάνθη

Ξάνθη - Ανεμοστρόβιλος: ζημιές σε καλλιέργειες στην περιοχή (εικόνες)

Μεγάλες ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή της Ξάνθης.

Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται να επισκεφθεί άμεσα την Ξάνθη προκειμένου οι ελεγκτές να καταγράψουν τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικές καλλιέργειες του κάμπου από το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε πολλές περιοχές το βράδυ της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των περιοχών από τα Μάγγανα έως το Κουτσό στο δήμο Τοπείρου που επλήγησαν από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο και την έντονη βροχόπτωση μετρούν τις πληγές τους προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν.

Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε κολώνες της ΔΕΗ, οροφές από κτηνοτροφικές μονάδες και τοίχους περιφράξεων, ενώ μεγάλες ήταν οι ζημιές που προκλήθηκαν και σε αγροτικές εκτάσεις, κυρίως καλαμπόκια, με τον ισχυρό άνεμο να καταστρέφει πολλές καλλιέργειες.

Για τις ζημιές έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς ενώ αναμένεται τις πληγείσες περιοχές να επισκεφθούν ειδικά κλιμάκια που θα προχωρήσουν στην καταγραφή, ώστε να δρομολογηθεί η καταβολή των αποζημιώσεων.