Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Λαγκαδά με Λεωφόρο Στρατού, στη Σταυρούπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν στις 10:30 π.μ. πέντε οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, με την ΕΛ.ΑΣ. να διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

