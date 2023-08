Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στο δάσος της Κέρης

Το δάσος βρίσκεται 9 χλμ δυτικά του Ηρακλείου. Ενισχυμένες οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο δάσος της Κέρης ξέσπασε πριν από λίγο. Έχουν σπεύσει τέσσερα οχήματα με εννέα πυροσβέστες. Στο σημείο βρίσκονται πλέον 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, που προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά, που πάντως δεν απειλεί κάποιο οικισμό.

Το δάσος βρίσκεται 9 χλμ δυτικά του Ηρακλείου.

