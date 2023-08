Σέρρες

Αγνοούμενη στις Σέρρες: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση

Που και πως γράφτηκε ο επίλογος στην προσπάθεια εντοπισμού της άτυχης γυναίκας για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert.

Νεκρή εντοπίστηκε 61χρονη η οποία είχε εξαφανιστεί στις 30 Ιουλίου στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκε από περίοικο σε ρέμα, στην περιοχή των Σερρών.

Ο θάνατός της δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Για την 61χρονη, η οποία έπασχε από άνοια, είχε εκδοθεί Silver Alert.

