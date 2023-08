Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί σε καταυλισμό - Μάνα και κόρη τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά με δύο γυναίκες να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Ποια ήταν η αιτία που "άναψε" τα αίματα.

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Ρομά με δύο τραυματίες συνέβη στην περιοχή Περαίας στον οικισμό «Τσαϊρια» στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ του Σαββάτου (5/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν και πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια μία 25χρονη γυναίκα Ρομά και μία 44χρονη από πέτρα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε λόγω διαφορών μεταξύ οικογενειών. Οι δύο τραυματισμένες γυναίκες, μητέρα και κόρη, μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

