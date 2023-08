Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 57χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στην Αξό.

-

Στα χέρια της αστυνομίας είναι από το μεσημέρι της Κυριακής ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου στην Αξό Μυλοποτάμου, με θύμα έναν 50χρονο καφετζή.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι συνελήφθη ο 57χρονος Έλληνας κατόπιν εντάλματος σύλληψης της ανακρίτριας Ρεθύμνου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πράξεις που έλαβαν χώρα στις 31-07-2023 σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, συγκεκριμένα στην Αξό.

Πρόκειται για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, όταν άγνωστος άνδρας μπήκε σε καφενείο στην Αξό Μυλοποτάμου και πυροβόλησε τον 50χρονο ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Επίσης, τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένας άνδρας, 57 ετών, υπάλληλος του καφενείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι δύο άνδρες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαν διαφωνίες και αντιδικίες για επαγγελματικούς λόγους, καθώς διατηρούν γειτονικά καταστήματα εστίασης στην πλατεία του χωριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίγηρας: κλείνει ο εναέριος χώρος υπό τον φόβο διεθνούς επέμβασης

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)