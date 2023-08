Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος: 19χρονη ανασύρθηκε τραυματισμένη από σπήλαιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση της τραυματισμένης κοπέλας.

-

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε ο περίπατος μιας 19χρονης τουρίστριας στο σπήλαιο Ανδρέας, στην παραλία Μιλάτου στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η 19χρονη με καταγωγή από την Τσεχία, επισκέφθηκε το σπήλαιο και κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει.

Άμεσα κλήθηκε βοήθεια με την πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο με 3 οχήματα και 12 υπαλλήλους της 3ης ΕΜΑΚ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου.

Οι πυροσβέστες την ανέσυραν από βάθος δύο μέτρων και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Οι κλειστές έξοδοι και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Φωτιά στην Ρόδο: Η ζωγραφιά... δώρο ενός κοριτσιού στους Σλοβάκες πυροσβέστες (εικόνες)