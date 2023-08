Χαλκιδική

Χαλκιδική: Πνιγμός 43χρονου σε παραλία

Ο άτυχος άντρας είχε πάει για μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή Σάρτης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή Σάρτης Χαλκιδικής, 43χρονος άνδρας.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, μενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

