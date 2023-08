Θεσσαλονίκη

Απάτη: Του πήρε 400 ευρώ με “μαϊμού” αγγελία στο internet

Δικογραφίες σε βάρος 5 ατόμων για υποθέσεις κλοπής, υπεξαίρεσης και απάτης. Η δράση τους...

Δικογραφίες σε βάρος 5 ατόμων, ηλικίας από 20 έως 38 ετών, σχημάτισε η Αστυνομία για υποθέσεις κλοπής, υπεξαίρεσης και απάτης στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας - Χορτιάτη.

Αναλυτικά, κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-2022 έως 05-06-2023: 37χρονος ημεδαπός, με το πρόσχημα της πώλησης παιχνιδομηχανής, σε διαδικτυακή σελίδα, έπεισε 29χρονο να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποστείλει το αντίστοιχο προϊόν.

Επίσης, 20χρονος ημεδαπός, αφαίρεσε από κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, 26χρονος ημεδαπός διέρρηξε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μέσα από το οποίο αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο, 26χρονος αλλοδαπός παραβίασε μπαλκονόπορτα διαμερίσματος και αφαίρεσε κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα και 38χρονος ημεδαπός, υπεξαίρεσε τσάντα, που περιείχε χρηματικό ποσό και τραπεζική κάρτα, με την οποία κατάφερε να πραγματοποιήσει πέντε ανέπαφες συναλλαγές.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα αποσταλούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

