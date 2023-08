Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στη φυλακή ο ντελιβεράς για την δολοφονία του 50χρονου

Ο 27χρονος κατηγορείται για και θανατηφόρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος διανομέας, μετά την απολογία του για τα θανατηφόρα χτυπήματα σε 50χρονο, ο οποίος του έκανε παρατήρηση επειδή οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε πεζόδρομο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακρίτρια και η εισαγγελέας έκριναν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή λόγω της βιαιότητας των χτυπημάτων που δέχτηκε το θύμα με βάση δύο επιβαρυντικές καταθέσεις μαρτύρων, μέχρι να προσκομιστεί η τελική ιατροδικαστική έκθεση για τα ακριβή αίτια θανάτου του 50χρονου.

Κατά την απολογία του, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι το θύμα ήταν σε έξαλλη κατάσταση και τον έβρισε με αισχρές φράσεις. Είπε ότι τον χτύπησε μόνο μια φορά με το χέρι του στο πρόσωπο κι αυτός σωριάστηκε στο έδαφος. Ο ίδιος τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια πήγε σε αστυνομικό τμήμα αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς σε βάρος του δεν υπήρχε έγκληση.

Ο διανομέας ανέφερε ότι έδωσε τον τηλεφωνικό του αριθμό στον αξιωματικό υπηρεσία και όταν έμαθε ότι ο 50χρονος πέθανε πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. Δήλωσε συγκλονισμένος από αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο θάνατος του 50χρονου επήλθε “λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από αναφερόμενο ξυλοδαρμό και πτώση εξ ιδίου ύψους “.

Το περιστατικό έγινε μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ενώ ο 50χρονος, πατέρας ενός 10χρονου παιδιού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου εξέπνευσε την επόμενη μέρα.

Πηγή: grtimes.gr

