Χανιά

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: αγώνας για τη διαφύλαξη του γενετικού υλικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η χρησιμότητά του στον εντοπισμό καθενός από τα αρπαγμένα βρέφη, και στην δαδικασία απόδειξης, της διάπραξης του εγκλήματος.

-

Η διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που κρυοσυντηρείται στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που εδρεύει στα Χανιά και φέρεται να εμπλέκεται σε Κύκλωμα εμπορίας βρεφών, είναι ο πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Οπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Αρχής Νικόλαος Βραχνής, αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό προσωπικό ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που κρυοσυντηρείται στη Μονάδα, καθώς και την εκπλήρωση όλων των εν εξελίξει ιατρικών διαδικασιών. ο κ. Βραχνής ξεκαθαρίζει ότι από τον Μάιο 2021 που συγκροτήθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής δεν έχει λάβει η Αρχή καμία καταγγελία για την συγκεκριμένη μονάδα.

Ο ρόλος της Αρχής στον έλεγχο λειτουργίας των Μονάδων

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο αρμόδιος Κρατικός Φορέας που εισηγείται σχετικά με τους επιστημονικούς, νομικούς, και δεοντολογικούς όρους της παροχής υπηρεσιών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους. Η Ε.Α.Ι.Υ.Α, σημειώνει ο κ. Βραχνής, είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και εποπτεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ), των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ) και των Εργαστηρίων Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου. "Σκοπός της Αρχής είναι η διασφάλιση των ωφελούμενων πολιτών και η ενδυνάμωση του έργου των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μέσα από την απόλυτα σύννομη λειτουργία τους, όπως ορίζει το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο".

Ο κ. Βραχνής εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή ανανέωση αυτής η Αρχή πέραν του ελέγχου που πραγματοποιεί στα δικαιολογητικά, διενεργεί και αυτοψία στην αντίστοιχη ΜΙΥΑ/ΤΚ/ΕΠΓΕ.

"Ταυτόχρονα, η Αρχή διενεργεί έκτακτες αυτοψίες στις ΜΙΥΑ και ΤΚ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, με σκοπό την διαπίστωση της ορθής και σύννομης λειτουργίας τους και της καλής εκτέλεσης των πρακτικών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προς όφελος των υποβοηθούμενων προσώπων".

Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού