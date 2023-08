Χαλκιδική

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε παραλία με τραυματίες και ζημιές (εικόνες)

Τρομακτικές στιγμές έζησαν λουόμενοι όταν ανεμοστρόβιλος "χτύπησε" παραλία της Χαλκιδικής. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Ανεμοστρόβιλος "χτύπησε" την παραλία Νέα Πλαγιά στην Χαλκιδική.

Η δύναμη του φυσικού φαινομένα παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του, ενώ δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί.

Μία ομπρέλα χτύπησε νεαρό, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο τα τραύματα του, να εμπνέουν ανησυχία.

Άλλοι δύο τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

