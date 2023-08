Χαλκιδική

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Ένα δαφορετικό... "κίνημα της πετσέτας", που αυτή τη φορά διαμαρτύρεται ενάντια στην κατάληψη αιγιαλού από περιοίκους.

