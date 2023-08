Μαγνησία

Μαγνησία: πέταξαν γατάκια στα σκουπίδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα γατάκια εντόπισε γυναίκα, κλεισμένα μέσα σε κούτα και πεταμένα στα σκουπίδια...

-

Τέλος δεν έχει η απανθρωπιά, όπως σημειώνει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση «Για εσένα το λέμε, για εσένα που φρόντισες να τα πάρεις τα 3 γατο-μωρακια, από την μανούλα τους, με σκοπό να βρουν τυρρανικο θάνατο… κοιμήσου με ήσυχη την συνείδηση σου….. την “έκανες την καλή σου πράξη….. ” και μην ξεχάσεις το 15Αυγουστο να πας στην εκκλησία, για να προσευχηθείς και να κάνεις μεγάλους σταυρούς, ως καλός χριστιανός…

Εθελόντρια της ομάδας μας ειδοποιήθηκε χθες το απόγευμα, από τον αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Βόλου, ότι βρέθηκαν 3 γατάκια κλεισμένα σε χαρτόκουτο παπουτσιών κλεισμένο με σελοτειπ, από περαστική κυρία πίσω από κάδο απορριμμάτων επί της Μετσοβειου Πολυτεχνείου με Ικάρων στη Ν. Ιωνία.

Η κυρία που τα βρήκε τα φιλοξένησε για λίγο, έως ότου να βρούμε φροντιστήρια για να τα αναλάβει.

Τα γατομωρα είναι περίπου 3 εβδομαδων και ευελπιστούμε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Ήδη έχει γίνει καταγγελία του συμβάντος και μήνυση κατ’ αγνώστων».

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη