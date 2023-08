Ζάκυνθος: Σκάφος κάηκε και βυθίστηκε (βίντεο)

Ζάκυνθος

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σκάφος τουριστών, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Καλά στην υγεία τους είναι πέντε υπήκοοι Αγγλίας που επέβαιναν σε πολυεστερικό σκάφος, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια βορειανατολικά της Ζακύνθου σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από την ακτή.

Οι επιβαίνοντες του σκάφους, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε, παρελήφθησαν από άλλο ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή.

Ο ένας από τους επιβαίνοντες που έφερε ελαφρά εγκαύματα μετέβη σε ιδιωτική κλινική για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εικόνες, βίντεο: imerazante.gr

