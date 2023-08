Χανιά

Φαράγγι Σαμαριάς: μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό

Κλειστό προς το κοινό θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, μετά την κατολίσθηση βράχων που εξαιτίας τους ακρωτηριάστηκε ένας άνδρας.

Κλειστό έως και την Παρασκευή, 18 Αυγούστου θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω της μετασεισμικής ακολουθίας της δόνησης των 4,9 Ρίχτερ που έπληξε τα Χανιά, καθώς προκλήθηκε κατολίσθηση στο σημαντικό αξιοθέατο της Κρήτης και ακρωτηριάστηκε από πτώση βράχου ένας 45χρονος Ισπανός τουρίστας.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι λόγω της μετασεισμικής ακολουθίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα σε επικαιρομένη ανακοίνωσή του αναφέρει: "Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σας ενημερώνει ότι λόγω της μετασεισμικής ακολουθίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου."

