Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)

Πανικός από κατολίσθηση στο φαράγγι της Σαμαριάς. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 45χρονος τουρίστας ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το πρωί της Κυριακής μετά από κατολίσθηση βράχου στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν σώθηκε το πόδι του με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο σημείο λίγο πάνω από το γόνατο.

Μετά το χειρουργείο οδηγήθηκε διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι πληροφορίες του cretapost.gr αναφέρουν ότι ο 45χρονος έχασε αρκετό αίμα με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη.

Πώς έγινε το ατύχημα

Ο 45χρονος Ισπανός διέσχιζε το πρωί της Κυριακής το φαράγγι της Σαμαριάς όταν αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε πάνω στο πόδι του εξαιτίας του σεισμού που σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σούγια.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν τεράστια καθώς ο χρόνος ήταν πολύτιμος για την εξέλιξη της υγείας του άτυχου άντρα.

Δύο ελικόπτερα, άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 25 υπαλλήλους από τα Χανιά έσπευσαν στην περιοχή για να μεταφερθεί με ασφάλεια ο 45χρονος τραυματίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Εκκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς

Στο φαράγγι της Σαμαριάς την ώρα του σεισμού βρίσκονταν πολλοί περιπατητές.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Ειδικότερα, οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωσή του, ενώ υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, δύο περιπολικά σκάφη απέπλευσαν προς τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Ρουμέλης (φαράγγι Σαμαριάς), προς τυχόν συνδρομή.

Την ίδια ώρα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα Κυριακή όλα τα φαράγγια της Περιφερειακής Ενότητας, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας από τη σεισμική δραστηριότητα το πρωί της Κυριακής στα νότια των Χανίων.

