Λέσβος: έλουσε με οινόπνευμα γατάκι και προσπάθησε να το πετάξει στα σκουπίδια

Ο άνδρας πιάστηκε "στα πράσα" να έχει βάλει το γατάκι μέσα σε σακούλα και να προσπαθεί να το πετάξει στα σκουπίδια.

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου, είδε το φως της δημοσιότητας, με έναν άνδρα να συλλαμβάνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, κατηγορούμενος για κακοποίηση ζώου

Σε βάρος του βεβαιώθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο Συνελήφθη, χθες (14-08-2023) στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην κακοποίηση ζώων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε σε αστυνομική Αρχή, ο συλληφθείς αφού περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό (οινόπνευμα) μικρό γατάκι, το έβαλε σε πλαστική σακούλα με σκοπό να το πετάξει σε κάδο απορριμμάτων. Σε βάρος του βεβαιώθηκε και προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διοικητικό πρόστιμο.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης.

