Χανιά

Φαράγγι Σαμαριάς: επιχείρηση διάσωσης περιπατητών (εικόνες)

Οι περιπατητές, αγνόησαν την απαγόρευση και εξέπεμψαν σήμα κινδύνου από το φαράγγι της Σαμαριάς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία για τον εντοπισμό δύο τουριστών σε δύσβατο σημείο στο Λινοσέλι, στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο αμερικανούς αδέλφια 25 και 26 ετών που έκαναν πεζοπορία και εγκλωβίστηκαν παρά το γεγονός ότι υπάρχει απαγόρευση εξαιτίας του σεισμού.

Οι δύο τουρίστες ειδοποίησαν τις αρχές αφού βρέθηκαν σε δύσκολο σημείο και αμέσως κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 11άντρες της Πυροσβεστικής για να τους απεγκλωβίσουν και έτσι η περιπέτεια των τουριστών είχε αίσιο τέλος.

