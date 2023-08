Χαλκιδική

Πνιγμός – Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος τουρίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας τουρίστας που έκανε μπάνιο σε παραλία της Χαλκιδικής.

-

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε από την παραλία Μπανιέρες, στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ένας 81χρονος τουρίστας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια θα διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στο εργαστήριο των Διαβατών.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας ¨ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ¨ Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, 81χρονος αλλοδαπός.

Ο ανωτέρω διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Διαβατών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)