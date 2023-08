Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Εθνική Οδός: Δύο νεκροί από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους

-

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα έξω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 12 το μεσημέρι Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

πηγή: rthess.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Λέσβος: Διάσωση λουόμενης από το Λιμενικό και τη Frontex (βίντεο)

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)