Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μήνυμα από το 112 - Απειλούνται σπίτια (βίντεο)

Έχει ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκκένωση της περιοχής Ακρωτήρι.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν τις 21.00 κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Τσιλιβή-Μπόχαλη, στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, το απόγευμα της Παρασκευής (18/8).

Στο προειδοποιητικό μήνυμα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Δασική πυρκαγιά ?? στην περιοχή #Τσιλιβή_Μπόχαλη



!? Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ελαιώνες, ενώ στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Ακόμη, έχει ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκκένωση της περιοχής καθώς απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της έχουν σπεύσει 19 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

πηγή εικόνας: imerazante.gr, zantetimes.gr, ionianchannel

