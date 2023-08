Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Τσιλιβί (εικόνες)

Με το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τσιλιβί της Ζακύνθου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σπίτια, τουριστικές επιχειρήσεις και να ζητηθεί εκκένωση της περιοχής.

Με το πρώτο φως της ημέρας η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, με τους πυροσβέστες, οι οποίοι έδιναν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, να έχουν οριοθετήσει την μεγάλη πυρκαγιά και να μένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στην κατάσβεση πήραν μέρος 23 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ τα εναέρια μέσα ήταν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Αργά χθες βράδυ ήρθαν ακτοπλοϊκώς 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα.

Η πυρκαγιά χθές αργά το βράδυ έφθασε πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού Τσιλιβί αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποφευχθήκαν τα χειρότερα.

Υπεθυμίζεται ότι οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση, καθώς οι φλόγες απελιούσαν σπίτια. Είχε ζητηθεί μάλιστα από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η εκκένωση της περιοχής. Στο νησί μας ήρθε άμεσα και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων Νίκος Ρουμελιώτης.

Επίσης, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο μέτωπο ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ζακύνθου Βασίλης Μαρτζάκλης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Τσαπικούνης, ο Διοικητής της Τροχαίας Νεκτάριος Τσώλος, η προϊσταμένη του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η Αντιπεριφερειάρχης Κατερίνα Μοθωναίου, ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης, ο Αντιδήμαρχος (υπ. Πολιτικής Προστασίας) Νικήτας Σπίνος, εθελοντές από τις ομάδες του Κεριού και της Λιθακιάς, κλιμάκιο του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ζακύνθου.

