Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Εκκένωση οικισμών και διακοπή της κυκλοφορίας (εικόνες)

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή της Αλεξανδρούπολης και έφτασε σε οικισμούς.

Τρεις οικισμοί εκκενώνονται μετά από νέο μήνυμα του 112, λόγω της πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για τους οικισμούς Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα. Συγκεκριμένα στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεται στις περιοχές, Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα, απομακρυνθείτε προς Αλεξανδρούπολη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακόμη πιο ενισχυμένες καταγράφονται οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης, και πλέον, στο σημείο βρίσκονται 100 πυροσβέστες με 31 υδροφόρα οχήματα και έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης, κοντά στην Πυλαία Φερών Έβρου και επειδή είχε κατεύθυνση νότια προς την Εγνατία οδό, τέθηκαν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης και ουσιαστικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από ύψος του κόμβου Αρδανίου, έως αυτό του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών – Αλεξανδρούπολης, ενώ οι οδηγοί και οι πολίτες παρακαλούνται -για την ασφάλειά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Σε ανακοίνωσή της για τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Πυλαίας Φερών Αλεξανδρούπολης.

Διατέθηκαν, άμεσα, 21 Αστυνομικοί, με 12 οχήματα, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και ο διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Αστυνομία διέκοψε -ακολουθώντας τις συστάσεις της Πυροσβεστικής, με την οποία βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία- την κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. μέχρι τον κόμβο Αρδανίου, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών - Αλεξανδρούπολης.

Η ΕΛ.ΑΣ. μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια των πολιτών με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία τους, υπό αντίξοες συνθήκες».

