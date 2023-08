Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Εκκένωση κι άλλων οικισμών - Κλειστή η Εγνατία (εικόνες)

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που κατακαίει δασική έκταση απειλώντας οικισμούς στην Αλεξανδρούπολης.

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης και λόγω των ισχυρών ανέμων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά πέρασε το μεσημέρι την Εγνατία Οδό, όπου είχε διακοπεί από νωρίς η κυκλοφορία και κατευθύνεται νοτιοδυτικά, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 6-7 μποφόρ.

Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής οχτώ (8) οικισμοί, ενώ εστάλησαν ενισχύσεις και από την Αθήνα και ταυτόχρονα αυξάνονται τα εναέρια μέσα, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς, που καίει δάσος με πορεία προς αγροτικές εκτάσεις.

Ο τελευταίος οικισμός που ενημερώθηκε με μήνυμα του 112 να εκκενωθεί είναι η Άνθεια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στο μέτωπο που εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Πεύκα και Αετοχώρι, όπου έχουν συγκεντρωθεί χωματουργικά μηχανήματα του στρατού και της Περιφέρειας για να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες.

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς δίνουν μάχη συνολικά 135 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 28 έφτασαν αεροπορικώς από την Αθήνα, με 9 πεζοπόρα τμήματα και 31 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ αναμένεται να σταλούν άλλα δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ και εθελοντές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καταβάλλεται προσπάθεια να σταματήσει η φωτιά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου πέρασε νωρίτερα, καθώς δεν προβλέπεται μείωση των ανέμων.

Έντονο πρόβλημα δημιουργούν και οι πυκνοί καπνοί, οι οποίοι καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ειδικότερα, οι επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν έρθει σε επαφή με τον αερολιμενάρχη να είναι σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, λόγω του ότι η πυρκαγιά μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί ο πυκνός καπνός να δημιουργήσει προβλήματα στην ορατότητα.

Οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής με μηνύματα του 112 είναι οι: Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα, αρχικά και ακολούθως οι οικισμοί Λουτρός, Αγνάντια, Αριστινό, Δωρικό και Άνθεια

Το πρώτο μήνυμα του 112 εστάλη στις 12.40 το μεσημέρι και ανέφερε«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μελία, Νίψα, Πεύκα, Λουτρός Αλεξανδρούπολη. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».

Το δεύτερο μήνυμα που εστάλη λίγο αργότερα ανέφερε: «Αν βρίσκεται στις περιοχές, Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα, απομακρυνθείτε προς Αλεξανδρούπολη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ακολούθησε και τρίτο μήνυμα με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι των οικισμών Λουτρός, Αγνάντια, Αριστινό και Δωρικό να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, λίγο πριν τις 18:00, με τέταρτο μήνυμα τοιυ 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Άνθεια να εκκενώσουν την περιοχή τους προς την Αλεξανδρούπολη.

Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού Κήπων-Αλεξανδρούπολης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης, λόγω της πυρκαγιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης, κοντά στην Πυλαία Φερών Έβρου.

Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος του κόμβου Αρδανίου έως το ύψος του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών - Αλεξανδρούπολης, ενώ οι οδηγοί και οι πολίτες παρακαλούνται -για την ασφάλειά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Σε ανακοίνωση του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει ότι η Αστυνομία είναι σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα, ενώ άμεσα, μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, διατέθηκαν 21 Αστυνομικοί, με 12 οχήματα, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και ο διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η ΕΛ.ΑΣ. μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια των πολιτών με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία τους, υπό αντίξοες συνθήκες».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, είπε πως «θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ στην περιοχή. Η φωτιά μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα. Παρά τις επίγειες δυνάμεις που ενισχύθηκαν από όλη την Βόρεια Ελλάδα και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, υπάρχει αγωνία από τους κατοίκους της περιοχής».

Προσέθεσε πως «τα μέτωπα είναι διάσπαρτα. Έχουν εκκενωθεί οικισμοί γύρω από την περιοχή των Λουτρών. Πυκνοί καπνοί έχουν κατακλύσει την περιοχή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων, για αυτό και έχει σταλεί μήνυμα μέσω του 112 και στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης για να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Το χειρότερο είναι ότι εξαιτίας της έντασης του ανέμου, φλόγες ξεπηδούν από διάφορα σημεία και είναι δύσκολη η κατάσβεση τους».





