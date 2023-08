Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπάρχουν καμένα σπίτια στα χωριά Αετοχώρι και Πεύκα. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, ενώ άνεμοι ταχύτητας 8 Μποφόρ, δυσχεραίνουν κατά πολύ την κατάσταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες από Αττική και άλλες περιφέρειες, αντιμετωπίζουν διάσπαρτα μέτωπα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική λίγο πριν τις 7 το πρωί το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς κινείται προς τους οικισμούς Λουτρό και Αγνάντια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλιστα, απειλήθηκε ο οικισμός Λουτρό, όμως τελικά δεν καταγράφηκαν ζημιές.

Οι φλόγες έφτασαν μέσα στα Λουτρά Αλεξανδρουπολης Αντίθετα στους οικισμούς Πεύκα και Αετοχώρι ο απολογισμός κάνει λόγο για εννέα καμμένα σπίτια - τέσσερα στον πρώτο οικισμό και πέντε στον δεύτερο.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν εκκενωθεί οργανωμένα θα μεταφερθούν στο πολυκοινωνικό της Αλεξανδρούπολης όπου θα τους υποδεχθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και ο Ερυθρός Σταυρός.

Εκκενώθηκε το χωριό Λουτρά

Κρίσιμη ήταν η κατάσταση τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό Λουτρά της Τραϊανούπολης, αφού η φωτιά έφτασε στο χωριό και κινδύνευσαν τα πρώτα σπίτια. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ευτυχώς η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει, το evros-news.gr, ούτε οι αντιπυρικές ζώνες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το χωριό, ούτε οι προσπάθειες των ενισχυμένων επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, έφεραν αποτέλεσμα και δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την πύρινη λαίλαπα, αφού πνέουν πολύ σφοδροί άνεμοι στην περιοχή.

Οι φόβοι που είχαν εκφραστεί ότι η νύχτα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τα χωριά που βρίσκονται δίπλα στα πολλά μέτωπα (Λουτρά, Αγνάντια, Απαλός και Άνθεια) δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνονται για τα Λουτρά

Αν και το χωριό είχε εκκενωθεί, κάποιοι από τους κατοίκους δεν είχαν δεχθεί να φύγουν από τα σπίτια τους ή άλλοι επέστρεψαν όταν η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως προσωρινά, Έτσι αστνομικοί απομακρύνουν, ακόμα και με το ζόρι όσους έμειναν γιατί κινδυνεύουν πλέον να καούν και οι ίδιοι.

Νωρίτερα εκκενώθηκαν 8 οικισμοί με τη βοήθεια της Αστυνομίας, που έσπευσε να απομακρύνει τους πολίτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. δίπλα σε κάθε πολίτη που χρειάζεται βοήθεια.

Μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια και την προστασία σε αντίξοες συνθήκες .

Οι οικισμοί που εκκενώθηκαν είναι: Άνθεια, Λουτρός, Αγναντία, Αριστηνό, Δωρικό, Νίψα, Αετοχώρι και Πεύκα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης και ουσιαστικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από ύψος του κόμβου Αρδανίου, έως αυτό του κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Φερών – Αλεξανδρούπολης, ενώ οι οδηγοί και οι πολίτες παρακαλούνται -για την ασφάλειά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.