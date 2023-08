Χαλκιδική

Χαλκιδική: Πνιγμός λουόμενου στη Ζούγκλα

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας που έκανε μπάνιο σε παραλία της Χαλκιδικής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα από την ακτή Ζούγκλα Χαλκιδικής, 50χρονος λουόμενος.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

