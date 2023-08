Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Νύχτα κόλαση - Εκκενώθηκε το νοσοκομείο και οκτώ οικισμοί (βίντεο)

Μαίνονται τα μέτωπα σε Ροδόπη, Εύβοια, Καβάλα και Βοιωτία.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη με το πύρινο μέτωπο να απειλεί το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης. Ηδη από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας ξεκίνησε η διαδικασία εκκένωσής του, με τους ασθενείς να μεταφέρονται στα κοντινά νοσοκομεία, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες δόθηκε εντολή για εκκένωση αρκετών περιοχών.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως τόνισε και στην τελευταία χρονικά ενημέρωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών.

Εκκενώνεται το νοσοκομείο

Συνεχίζεται η σταδιακή εκκένωση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης η οποία αποφασίστηκε παρουσία του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και του προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου, οι οποίοι μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Δευτέρας (21/8).

Στην απόφαση μεταφοράς των ασθενών με ασθενοφόρα σε υγειονομικές μονάδες εντός της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας οδήγησε η εξάπλωση της πυρκαγιάς η οποία από τα ξημερώματα του Σαββάτου επελαύνει σε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις φλόγες να είναι ορατές μετά τη 01.00 στην ευρύτερη περιοχή του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του e-evros.gr από το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το «Αδαμάντιος Κοραής» έχει μετατραπεί σε προσωρινό νοσοκομείο μετά την εκκένωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της πόλης (ΠΓΝΑ).

Στον εξωτερικό χώρο έχουν στηθεί τέντες για τα σοβαρά περιστατικά ενώ τα καταστρώματα του πλοίου έχουν μετατραπεί σε θαλάμους. Η προσπάθεια από γιατρούς, νοσηλευτές και δεκάδες διασώστες που μεταφέρουν συνέχεια ασθενείς είναι υπεράνθρωπη.

Οι συγγενείς ασθενών είχαν κληθεί νωρίτερα να παραλάβουν τους ανθρώπους τους και να τους πάρουν στα σπίτια εφόσον ήταν δυνατή η έκδοση εξιτηρίου.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη 22 Αυγούστου 2023, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Μυτιλήνης)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, νήσος Σκύρος)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κύθηρα)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας)