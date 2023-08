Δωδεκανήσα

Μεταναστευτικό - Ρόδος: Βύθιση λέμβου σε βραχώδη ακτή

Επιχείρηση διάσωσης των ανθρώπων που βρέθηκαν στη θάλασσα μετά τη βύθιση λέμβου στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του λιμενικού σώματος, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων στη θαλάσσια περιοχή πλησίον βραχώδους ακτής Καλλιθέας στη Ρόδο, μετά τον εντοπισμό 21 μεταναστών και μία ημιβυθισμένης λέμβου στο σημείο.

Δεκαεννέα από τους παράτυπους μετανάστες βρέθηκαν στη ξηρά ενώ άλλοι δύο στη θαλάσσια περιοχή, οι οποίοι περισυνελέγησαν.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα παράκτιο περιοπολικό σκάφος και ένα πλωτό του λιμενικού, ένα αλιευτικό, ενώ σπεύδει και ένα ελικόπτερο super puma της πολεμικής αεροπορίας. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ.

