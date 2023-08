Μαγνησία

Βόλος – ασέλγεια σε 6χρονο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος

Ο φερόμενος ως δράστης αρνείται την κατηγορία, όμως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του.

Τον δρόμο για τις Φυλακές πήρε ένας 40χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής από τον Βόλο, καθώς κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ενός 6χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, το αγόρι μίλησε στη μητέρα του και παραπονέθηκε ότι ο κατηγορούμενος το θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.

Η γυναίκα, η οποία είναι επιχειρηματίας στη Μαγνησία, απευθύνθηκε αμέσως στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση εναντίον του, ενώ στις Αρχές κατέθεσε με την παρουσία ψυχολόγου και το ίδιο το παιδί.

