Εύβοια

Ψαχνά - Εμπρησμός: προσαγωγές για τη φωτιά

Μεταξύ των πρασαχθέντων για την φωτιά στα Ψαχνά και ένας 18χρονος με ειδικές ανάγκες και η μητέρα του.

Ένας 18χρονος προσήχθη μεταξύ άλλων για πρόκληση εμπρησμού από πρόθεση στα Ψαχνά Ευβοίας στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 21 Αυγούστου.

Ο 18χρονος είναι παιδί με ειδικές ανάγκες και όπως ομολόγησε η μητέρα του έβαλε φωτιά σε θάμνο στα Ψαχνά η οποία έχει άλλα δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες και προσήχθη και η ίδια διότι έχει την ευθύνη για τον 18χρονο γιο της ΑΜεΑ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής, ο 18χρονος προσήχθη και αναμένεται να συλληφθεί αφού υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για την κατηγορία απόπειρας εμπρησμού.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος της πυροσβεστικής έπεται συνέχεια των προσαγωγών και συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς στην Εύβοια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει γίνει η προσαγωγή τριών ατόμων στην Κάρυστο που θεωρούνται ύποπτοι για εμπρησμούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των τριών ομολόγησε πως έβαλε τέσσερις πυρκαγιές.

Πηγή: evima.gr

