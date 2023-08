Λέσβος

Λέσβος - Λιμενικό: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής, εμφανίστηκαν στο σημείο και αρνήθηκαν να παραλάβουν τους διασωθέντες.

Πλοίο του λιμενικού το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία στη Λέσβο εντόπισε φουσκωτή βάρκα με 24 μετανάστες, η οποία έπλεε ακυβέρνητη εντός, όμως, των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στη θέα του πλοίου του λιμενικού, οι επιβαίνοντες έριξαν την εξωλέμβια μηχανή στη θάλασσα και τρύπησαν τη φουσκωτή τους βάρκα, με αποτέλεσμα όλοι τους να βρεθούν στη θάλασσα.

Κατόπιν εντολής του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το περιπολικό έσπευσε στο σημείο, το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε τους ναυαγούς.

Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή εμφανίστηκαν σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής, τα οποία αρνήθηκαν να παραλάβουν τους διασωθέντες.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι Μυτιλήνης και στη συνέχεια στον χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η φουσκωτή βάρκα βυθίστηκε.

