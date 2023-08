Παράξενα

Λέσβος: Γιαγιάδες τσακώθηκαν και η μία τραυμάτισε με... κλαδευτήρι την άλλη

Ένας περίεργος καυγάς γιαγιάδων κατέληξε σε... σύλληψη.

Επεισόδιο μεταξύ δύο ηλικιωμένων γυναικών σημειώθηκε την Πέμπτη στην Καλλονή της Λέσβου.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής, μία 74χρονη επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά με κλαδευτήρι μία 70χρονη, κατόπιν μεταξύ τους επεισοδίου.

Η 74χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

