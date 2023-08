Λάρισα

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Φρίκη για γυναίκα που πέθανε μόνη της μέσα στο διαμέρισμά της, στη Λάρισα.

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα 46 ετών μέσα στο σπίτι της, στην οδό Παλαιστίνης, στη Λάρισα.

Η μυρωδιά που προερχόταν από το διαμέρισμα κινητοποίησε έναν πολίτη ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία περίπου στις 2 το μεσημέρι. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα, νεκρή και σε προχωρημένη σήψη.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπή η οποία μετακόμισε στη γειτονιά σχετικά πρόσφατα.

Πηγή: larissanet.gr

