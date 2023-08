Ηράκλειο

Ηράκλειο: Παιδική χαρά γέμισε με γράσο από….ενοχλημένο άνδρα (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό με ενήλικα να γεμίζει την παιδική χαρά με γράσο, ενοχλημένος από τα παιδιά που παίζουν.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βανδαλισμών από αγνώστους σε κοινόχρηστους χώρους, με ένα νέο περιστατικό να καταγράφεται σε παιδική χαρά στις Μεσαμπελίες στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτοικος της περιοχής πήγε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Αυγούστου, στο πάρκο κρατώντας ένα δοχείο 5 λίτρων γράσο και γέμισε όλες τις επιφάνειες, προκειμένου να παιδιά της γειτονιάς να μην μπορούν να πάνε να παίξουν.

Γείτονες είδαν το περιστατικό και το κατέγραψαν ενώ ενημέρωσαν και την αστυνομία, η οποία έκανε αυτοψία στο χώρο και αναζητά τον δράστη.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο neakriti.gr ο εν λόγω άνδρας ενοχλείται από τα παιδιά που παίζουν στην παιδική χαρά, αφού περίπου πριν ένα μήνα είχε επιχειρήσει και πάλι να εμποδίσει την είσοδό τους τοποθετώντας αλυσίδα.

Στις φωτογραφίες που μας έστειλαν φαίνονται όλες οι επιφάνειες του πάρκου καλυμμένες με γράσο από τις κούνιες μέχρι και τα παγκάκια.

Πηγή: neakriti.gr

