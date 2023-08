Λέσβος

Λέσβος - μεταναστευτικό: Ναυάγιο με νεκρούς

Κι άλλοι νεκροί στα ανοιχτά της Λέσβου. Οι πρώτες πληροφορίες για το ναυάγιο.

Τέσσερις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ναυαγίου βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες, σήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου, το πρωί στα ανοιχτά της Λέσβου.

To ναυάγιο έγινε στα ανοιχτά της Συκαμιάς, σύμφωνα με το Λιμενικό περισυνελλέγησαν 23 άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι νεκροί μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

