Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι οι οκτώ μετανάστες που πιάστηκαν αιχμάλωτοι στην Αλεξανδρούπολη.

Ελεύθεροι μετά την απολογία τους για απόπειρα εμπρησμού αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 μετανάστες που είχαν αιχμαλωτιστεί από τους τρεις άνδρες στη Νέα Χηλή της Αλεξανδρούπολης , στο τρέιλερ . Την περασμένη Παρασκευή είχαν αφεθεί ελεύθεροι και οι πρώτοι 4.

Η κατηγορία της απόπειρας εμπρησμού ( την οποία τους είχαν αποδώσει οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την ομηρία) κατέπεσε καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία και οι 13 αντιμετωπίζουν μόνο τις διοικητικές κυρώσεις για την παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι δικηγόροι τους ωστόσο, λένε ότι είναι θύματα βασανιστηρίων και:«Με δεδομένο ότι αποτελούν ήδη θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών που διώχθηκαν με το άρθρο 82α του Ποινικού Κώδικα για το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, πρέπει να προχωρήσει άμεσα η χορήγηση άδειας παραμονής και στους 13 για ανθρωπιστικούς/εξαιρετικούς λόγους. Πέραν των δικών μας ενεργειών, οι αστυνομικές αρχές και το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ πρέπει να μεριμνήσουν για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα».

Όλοι θα ζητήσουν άσυλο ή άδεια παραμονής.

