Τροχαίο: Θρήνος στην κηδεία του 22χρονου Αντώνη (εικόνες)

Όλοι ντυμένοι στα λευκά για το "τελευταίο αντίο" στον 22χρονο που "έσβησε" στην άσφαλτο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του.

Ντυμένοι στα λευκά, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν τον 22χρονο Αντώνη Μαυρογιαννάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από τροχαίο.

Η οικογένειά του, αποφάσισε να δώσει ζωή από τον θάνατο του 22χρονου, προχωρώντας σε δωρεά οργάνων.

Η κηδεία του νεαρού, τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά στο ΠΑΓΝΗ και όπως ζήτησε η οικογένεια του, όλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά, νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης.

