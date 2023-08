Μαγνησία

Σκόπελος: Φυλάκιση και πρόστιμο στον διαρρήκτη που χτύπησε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια συμπεριφορά του κατηγορούμενου μετά από τη σύλληψη, προκάλεσε την αύξηση των κατηγοριών και της ποινής του.

-

Συνολικά 3 χρόνια φυλάκισης και 1650 ευρώ χρηματικής ποινής ήταν η ετυμηγορία την οποία εξέδωσε την Τετάρτη το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου εις βάρος ενός 52χρονου μετανάστη πολίτη Αλβανίας για κλοπή, σωματική βλάβη και διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων διωκτικών αρχών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο κατηγορούμενος στις 18 Αυγούστου εισέβαλε σε μονοκατοικία στη Σκόπελο από ανοικτό παράθυρο και αφαίρεσε το χρηματοκιβώτιο και δύο υψηλής αξίας ρολόγια χειρός των ενοίκων, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες στο χώρο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι παθόντες κατήγγειλαν την κλοπή στο ΑΤ Σκοπέλου την επομένη. Στο πλαίσιο της αναζήτησής του μέσα στην αυτόφωρη προθεσμία 24 ωρών από τις αρχές, οι αστυνομικοί την επομένη εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο σε χωράφι δίπλα από την κατοικία που ανοίχτηκε, όπου προφανώς το είχε αφήσει ο δράστης για να αποφύγει ελέγχους. Μετά από λίγες ώρες ο 52χρονος επέστρεψε στο σημείο να το περισυλλέξει, οι αστυνομικοί όμως τον περίμεναν και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, Εκείνος φέρεται να αντιστάθηκε με γροθιές και κλωτσιές και να τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου όπου η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε δύο ρολόγια. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε χθες πως η οικονομική ανέχεια τον οδήγησε στην κλοπή, και πως βρέθηκε στο νησί από την Αθήνα όπου ζει, για να επισκεφθεί τον γιό του που εργάζεται στον τομέα της εστίασης.

Ερωτώμενος από το δικαστήριο για παλιότερη καταδίκη του για αυτοδικία, ισχυρίστηκε πως εργαζόταν επί πολλά χρόνια σε μια επιχείρηση και πως του παρακρατούσαν τα δεδουλευμένα του και πως χτύπησε τον ιδιοκτήτη από δικαιολογημένη αγανάκτηση. Από τη σύλληψή του ο δράστης παρέμενε προφυλακισμένος αναμένοντας την εκδίκαση, καθώς η νόμιμη διαμονή του είχε λήξει και χρειάστηκε να παραταθεί για λόγους σχετικούς με τη δίωξη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΙ: Οδηγός για την ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών

Φωτιά στον Έβρο: Μήνυμα 112 σε Δαδιά και Σουφλί, οι άνεμοι συντηρούν τον εφιάλτη

Πυρόπληκτοι: Τα “κόκκινα” κτήρια και το σχέδιο φιλοξενίας πολιτών