Κυκλάδες

Κύθνος: Ακόμη 80 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό (βίντεο)

Ακόμη 80 μετανάστες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα στην Κύθνο.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες σήμερα, οι Λιμενικές Αρχές Κύθνου, Τήνου, Μήλου και Κέας τέθηκαν σε συναγερμό για ύπαρξη σκάφους σε δυσχερή θέση με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Μυρσινιά» βορειοδυτικά της Κύθνου. Επί τόπου έσπευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, προς παροχή συνδρομής.

Οι συνολικά ογδόντα 80 μετανάστες (66 άνδρες, 6 γυναίκες και 6 παιδιά), μετεπιβιβάστηκαν από το ιστιοφόρο σκάφος σε δύο Περιπολικά σκάφη με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μέριχα της Κύθνου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με το «ΜΑΚΕΔΩΝ» Ν.Π. 9142 στο Λαύριο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, συνελήφθησαν εκ των ανωτέρω ένας 45χρονος υπήκοος Μολδαβίας, ένας 44χρονος υπήκοος Ουκρανίας και ένας 32χρονος υπήκοος Ιράκ, ως διακινητές των υπολοίπων.

