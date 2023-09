Έβρος

Έβρος: Αυτοπυροβολήθηκε συνοριοφύλακας στο Διδυμότειχο

Ο νεαρός συνοριοφύλακας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πώς συνέβη το κακό.

Συνοριοφύλακας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με διαμπερές τραύμα στο κεφάλι.

Ο 30χρονος ο οποίος εντοπίστηκε στο σπίτι του από συναδέλφους του και δίπλα του υπήρχε το υπηρεσιακό του όπλο, αυτοπυροβολήθηκε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους



Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

