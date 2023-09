Έβρος

Φωτιά στη Δαδιά: Υπό έλεγχο η καταστροφική πυρκαγιά

Τραγικός απολογισμός σε οικολογική καταστροφή, αλλά και αμέτρητες πληγές σε οικισμούς, πληθυσμό, χλωρία, πανίδα και οικονομικές δραστηριότητες.

-

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δαδιά του Έβρου τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, αλλά οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή για να προλάβουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Σε ολόκληρη τη δασική περιοχή δεν υπάρχει πλέον ενεργή εστία, αλλά το εύρος της έκτασης που έχει καεί και η ένταση του ανέμου υποχρεώνει τις δυνάμεις κατάσβεσης σε διαρκή επαγρύπνηση. Οχήματα της πυροσβεστικής ήταν και σήμερα τοποθετημένα σε καίρια σημεία του δάσους, κοντά σε αντιπυρικες ζώνες και σε διασταυρώσεις δρόμων, με τα πληρώματα τους έτοιμα να επέμβουν προς κάθε κατεύθυνση για να αποτρέψουν φαινόμενα αναζωπύρωσης της φωτιάς.

Οι συνέπειες της ηλιοφάνειας της Δευτέρας

Η αλλαγή του καιρού δεν επηρέασε τον νόμο Έβρου, που είχε και τη Δευτέρα ηλιοφάνεια, οπότε η πυρκαγιά περιορίστηκε χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, αφού όμως προξένησε αρκετά μεγάλη καταστροφή στο δασικό ιστό.

Ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος επισημαίνει ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν βρήκαν σύμμαχο τον καιρό, αφού "δεν έριξε ούτε σταγόνα όλες αυτές τις ημέρες από την αρχή της φωτιάς", σε αντίθεση με τις πολλές βροχές που σημειώθηκαν σήμερα, σε αρκετές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Αν ήταν για κακό η για καλό είναι δύσκολο να ειπωθεί, καθώς στην κατάσταση στην οποία είναι τώρα το δάσος μια δυνατή βροχή ίσως να δημιουργούσε επιπρόσθετα προβλήματα. Οι καμένοι κορμοί θα ήταν πολύ δύσκολο να συγκρατήσουν το χώμα και τον πεσμένο σπόρο μέσα στο δάσος. Μια δυνατή καταιγίδα, σε αυτή τη φάση που έσβησαν όλα τα μέτωπα, ενδεχομένως να "ξέπλενε" το βουνό, φέρνοντας χώμα μέσα σε οικισμούς και περιορίζοντας τις ελπίδες για μελλοντική φυσική αναγέννηση του δάσους.

Οικισμοί και πληθυσμός

Οι κάτοικοι των χωριών και του Σουφλίου έχουν επιστρέψει στις ασχολίες τους. Σε ένα νέο τοπίο, ωστόσο, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βιοποριζόταν από το δάσος.

"Δεν έχουμε ευτυχώς φωτιές σήμερα, αλλά ο πληθυσμός έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα, κάποιες παραγωγικές μονάδες έχουν πληγεί, αλλά και ορισμένες δεύτερες κατοικίες. Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε και με τη βοήθεια της πολιτείας να μπορέσουμε να επανέλθουμε, όσο γίνεται πιο σύντομα" τόνισε ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο οποίος όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν σε διαρκή επικοινωνία με φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες για το συντονισμό των ενεργειών.

Ο οικισμός της Δαδιάς δεν έχει πληγεί σε γενικές γραμμές, ούτε και η Λευκίμμη. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις φλόγες πριν φτάσουν στα χωριά.

Γύρω από την Κοτρωνιά - στον μικρό πυρήνα του δάσους ο οποίος επλήγη πιο πρόσφατα - υπάρχει μια μεγάλη έκταση που έχει καεί και από τις δύο πλευρές της ρεματιάς και στις πλαγιές του βουνού.

Σε όλη αυτή τη ζώνη κάποια μαντριά και οικίσκοι και μαζί και ορισμένα οχήματα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καταστραφεί. Σε σημεία που υπήρχαν άλλοτε εγκαταστάσεις για το ζωικό κεφάλαιο αντικρίζει κανείς σκόρπιες λαμαρίνες και μεταλλικά αντικείμενα και ανάμεσα στα αποκαΐδια ίχνη από ξύλινα εργαλεία. Είναι παρήγορο, ωστόσο, ότι σε κάποια μαντριά - η τουλάχιστον σε ότι απέμεινε από αυτά, έχουν επιστρέψει παραγωγικά ζώα, αγελάδες και πρόβατα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους είχαν φροντίσει να απομακρύνουν και να μεταφέρουν σε ασφαλείς περιοχές, πριν φτάσει εκεί η φωτιά.

Το δάσος γύρω από τους οικισμούς της Δαδιάς έχει καεί, παρότι διασώθηκε ένα σημαντικό κομμάτι του. Η εικόνα μετά την πυρκαγιά είναι ανάμικτη.

Η χλωρίδα και η πανίδα

Η αλλοπρόσαλη κατεύθυνση της φωτιάς, λόγω της αλλαγής της φοράς των ανέμων ταλαιπώρησε για πολλές μέρες τις δυνάμεις πυρόσβεσης, επιστρέφοντας ξανά και ξανά όλες στα ίδια σημεία και καίγοντας μεγάλες εκτάσεις, αλλά και προσπέρασε σε άλλα σημεία αφήνοντας σχεδόν άθικτες συστάδες δέντρων. Κάποια σημεία του δάσους που έχουν υποστεί μικρότερη ζημιά από τις φλόγες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις, η φωτιά απλώς "καψάλισε" τους κορμούς, αφήνοντας άθικτα τα κλαδιά και τα φύλλα και άλλες φορές πέρασε κάτω από τα δέντρα, καίγοντας τις πευκοβελόνες και τα χαμηλότερα κλαδιά.

Το δάσος, ένα θαυμαστό σύμπλεγμα δρυών και μαύρης πεύκης, φαίνεται ότι σε ορισμένα σημεία του άντεξε και τώρα μόνο ο χρόνος θα δείξει τι θα γίνει στο μέλλον. Εκτιμήσεις ακόμη είναι δύσκολο να γίνουν, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, χρειάζεται ένας ακόμη χρόνος για να διαπιστωθεί σε ποια σημεία μπορεί να υπάρξει φυσική αναγέννηση του δάσους και μετά να αναληφθούν ενέργειες τεχνητής αναδάσωσης, αφού στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί κορμοπλεγματα και αναβαθμίδες για θα κρατήσουν το χώμα και τον σπόρο μέσα στο δάσος.

Η φωτιά βρήκε των πληθυσμό των σπάνιων αρπακτικών που διαβιούν στη Δαδιά, ευτυχώς, μετά την εποχή της αναπαραγωγής τους. Ο μαυρόγυπας είναι από τα είδη που αναπαράγεται πιο αργά, μέσα στο καλοκαίρι, σε σχέση με άλλα πουλιά. Συνεπώς, εκτιμάται ότι οι νεοσσοί του φέτος είχαν τη δυνατότητα να πετάξουν και να σωθούν. Κάποια πουλιά, κυρίως τα αποδημητικά που χρησιμοποιούν τη Δαδιά ως ενδιάμεσο σταθμό, έφυγαν ήδη για άλλες περιοχές. Τα ενδημικά, όπως ο μαυρόγυπας, θα συνεχίσουν πιθανότατα να βρίσκονται στην ίδια περιοχή και να πετούν πάνω και γύρω από το δάσος. Ο χρόνος θα δείξει, αν τα ίδια είδη βρουν σημεία του χρόνου να στήσουν και πάλι τις φωλιές τους στο δάσος και σε ποιες περιοχές μέχρι την άνοιξη που θα φανεί που θα υπάρξει φυσική αναβλάστηση και δυνατότητα διατροφής και επιβίωσης τους.

Η επόμενη μέρα

Δεν είναι όμως μόνο το δάσος που κάηκε και η άγρια πανίδα που έχει πληγεί. Η φωτιά πέρασε και από καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις παρυφές του δάσους και από εγκαταστάσεις ζωικής παραγωγής, προξενώντας ζημιές.

"Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάταξης της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας και της ελαιοκομίας και βεβαίως του δασικού πλούτου, που έχει πληγεί" τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπολογίζεται ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν αυτοψίες στα καμένα εδάφη για να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ζημιές, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο εξειδικευμένο πλάνο παρεμβάσεων μέσα στο δάσος και στις πυροπληκτες περιοχές.

